Recovery: Parente (Iv), Speranza torni in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella prima settimana di ottobre le commissioni parlamentari hanno espresso pareri sulle linee guida del governo su recovery plan. Sono stati prodotti testi articolati, ricchi di progetti e idee, frutto di una dialettica positiva tra maggioranza e opposizione". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Italia viva e presidente della commissione igiene e sanità di Palazzo Madama, Annamaria Parente. "Ora, per procedere in maniera ordinata e rispettosa della democrazia parlamentare non servono staff di consulenti, ma i ministri tornino nelle commissioni competenti per affinare i progetti insieme al Parlamento - aggiunge -. E poi si lasci l'attuazione e la gestione degli interventi ai dirigenti e ai funzionari della Pubblica Amministrazione sotto la guida dei responsabili dei dicasteri. Per quanto riguarda la commissione Igiene e Sanità che mi onoro di presiedere il parere sulle linee guida del governo fornisce indirizzi precisi e indicazioni di progetti, dalla digitalizzazione del sistema sanitario, alla medicina di territorio, dalla salute mentale alla malattie rare, dalla ricerca alla specializzazione medica, dalla medicina ambientale alla prevenzione. Il ministro Speranza torni in Commissione, come si era impegnato a fare, e mettiamo a punto un piano serio per il recovery plan insieme ai rappresentati della nazione, di maggioranza e opposizione. Lo dobbiamo alle sofferenze della cittadinanza e degli operatori socio sanitari". (com)