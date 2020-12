Speciale difesa: rapporto Sipri 2019, spese militari aumentate dell'8,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, le spese nel mondo sono aumentate dell'8,5 per cento su base annua a 297,39 milioni di euro. Rispetto al 2015, l'incremento è stato del 15 per cento. È quanto si apprende dall'ultimo rapporto sulle spese per la difesa dell'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), pubblicato nella giornata di oggi. I 25 maggiori produttori di armi al mondo hanno registrato nello scorso anno vendite per 297,39 miliardi di euro La classifica del Sipri vede in testa 12 aziende statunitensi, con il 61 per cento del totale. Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon e General Dynamics hanno registrato da sole un fatturato di 136,76 miliardi di euro. La Cina è al secondo posto nel commercio mondiale di armi con il 16 per cento delle vendite. Le quattro società cinesi nell'elenco del Sipri hanno aumentato le vendite del 4,8 per cento. Armi e materiali sono destinati principalmente al mercato interno. (Res)