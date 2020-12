Speciale difesa: Libia, ministro Namrush minaccia di ritirarsi da accordo cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Salaheddin El Namrush, ha minacciato di ritirarsi dagli accordi per il cessate il fuoco e dalla commissione mista militare (5+5). In una nota pubblicata sul profilo Facebbok dell'operazione "Vulcano di Rabbia", in reazione alle attività militari condotte di recente dalle forze del generale Khalifa Haftar nel sud del Paese, "siamo sorpresi del silenzio della Missione delle Nazioni Unite in Libia e della comunità internazionale che chiede e sostiene la pace in Libia sui movimenti delle milizie di Haftar e sulla loro minaccia all'accordo di cessate il fuoco nel sud". Secondo la nota, "forse la missione delle Nazioni Unite che coordina il dialogo libico si accontenta del monitoraggio e del silenzio nel caso in cui una dichiarazione venga rilasciata solo da uno qualsiasi dei membri o funzionari del Governo di accordo nazionale come se questa possa essere considerata una minaccia al dialogo e al cessate il fuoco?". Per Namrush "quello che la milizia di Haftar ha fatto ieri non è stata la prima operazione a Ubari, già una settimana fa c'è stato un raid delle forze di Haftar". Per questo "mettiamo in guardia le Nazioni Unite e i paesi che sostengono la pace e il dialogo in Libia: Se non frenate il criminale di guerra Haftar e la sua incoscienza, allora ci ritireremo dall'accordo militare 5+5 e considereremo l'accordo di cessate il fuoco come se fosse stato calpestato da Haftar". Nella giornata di ieri l'Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar ha mobilitato le sue forze, annunciando i massimi livelli di preparazione per respingere qualsiasi movimento ostile, dopo aver monitorato il movimento delle navi da guerra turche vicino alle acque territoriali libiche. Cinque navi da guerra turche si sono avvicinate alle acque territoriali libiche e i loro movimenti sono stati monitorati vicino al Golfo di Sirte, che si estende dalla città di Bengasi alla città di Misurata, e la maggior parte dei porti di esportazione del petrolio libico che si trovano sulla sua costa. (Res)