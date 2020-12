Kosovo: parlamento approva legge su ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kosovo ha approvato, con 72 voti in favore e zero contrari, la legge sulla ripresa economica. Lo riferisce la stampa di Pristina, secondo cui si tratta di un documento fondamentale per la ripresa economica del Paese balcanico dopo la pandemia del Covid-19. La coalizione di governo in Kosovo ha concordato ieri sulla richiesta del Partito democratico del Kosovo (Pdk), all'opposizione, di approvare in parlamento un progetto di legge aggiornato sulla ripresa economica. I deputati della maggioranza hanno sostenuto gli emendamenti proposti dal Pdk nella commissione parlamentare Bilancio e Finanze, assicurando i numeri necessari per l'approvazione del documento. Il leader del Pdk Enver Hoxhaj ha sottolineato che, sebbene all'opposizione, il suo partito segue con preoccupazione la crisi innescata dal Covid-19. "Il governo ha proposto una legge che era insufficiente e che ha bisogno di essere completata", ha osservato Hoxhaj. (segue) (Alt)