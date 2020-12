I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: si apre oggi la consulta popolare delle opposizioni contro Maduro - Le opposizioni al governo del Venezuela di Nicolas Maduro organizzano a partire da oggi, e fino al 12 dicembre, una consultazione popolare per rispondere alle elezioni parlamentari "fraudolente" tenute domenica. Ai venezuelani verrà chiesto di esprimersi su tre quesiti, pensati nella sostanza per verificare la legittimità politica del governo Maduro: “chiede la fine dell'usurpazione della presidenza da parte di Nicolas Maduro ed elezioni presidenziali e parlamentari libere, eque e verificabili?”; “rifiuta l'appuntamento del 6 dicembre organizzato dal regime di Nicolas Maduro e chiede alla comunità internazionale di ignorarlo?”; “esige che vengano avviate le procedute necessarie dinanzi alla comunità internazionale per attivare la cooperazione e l’assistenza che permettano di salvare la nostra democrazia, fare fronte alla crisi umanitaria e proteggere il popolo dai crimini di lesa umanità?”. La consultazione popolare è promossa dal presidente dell'Assemblea generale (An) del Venezuela, il leader oppositore Juan Guaidò. (segue) (Res)