I fatti del giorno – Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: muore a 96 anni Lidia Menapace, partigiana ed ex senatrice - E' morta, all'età di 96 anni, Lidia Menapace, partigiana ed ex senatrice di Rifondazione Comunista. Era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale "San Maurizio" di Bolzano dopo avere contratto il Covid-19. "E' un lutto per l'Anpi, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, partigiana della democrazia, della pace, dell'uguaglianza, dei diritti delle donne, cioè dell'umanità. Resterai nella coscienza e nell'impegno di tutte e tutti noi". Così su Facebook il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, commentando la scomparsa di Menapace. (segue) (Rin)