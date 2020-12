I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Marsilio, non sono un irresponsabile, non cerco scontro istituzionale - Il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio difende la sua scelta di anticipare il cambio di colore della sua regione, che passa dal rosso all'arancione. "Io non cerco lo scontro istituzionale - ha affermato intervenendo a 'Che giorno è' su Radio uno - , collaboro con correttezza con il governo e non sono un irresponsabile. Ricordo che ho anticipato la zona rossa quando era necessario e ora che i dati lo consentono torniamo ad aprire in sicurezza le attività" con 48 ore di anticipo. (segue) (Rin)