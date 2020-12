© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: proteste Università Cuhk, tre studenti arrestati per violazione legge sicurezza nazionale - Tre delle otto persone arrestate questa mattina per una protesta dello scorso mese presso l'Università cinese di Hong Kong (Cuhk) sono sospettate di aver "incitato alla secessione" in violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Il sovrintendente Steve Li ha detto che tutte e otto le persone hanno preso parte a un'assemblea illegale nel campus di Sha Tin il 19 novembre, quando sono stati inneggiati slogan a favore dell'indipendenza di Hong Kong e sono stati esposti striscioni. "Abbiamo arrestato solo coloro che erano [sospettati di] gridare slogan, esporre bandiere e che hanno riguardato problemi di sicurezza nazionale. Gli otto uomini arrestati hanno un'età compresa tra i 16 ei 34 anni e includono studenti, assistenti sociali e due consiglieri distrettuali. I tre sospettati di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale sono tutti studenti, ma non della Cuhk", ha spiegato Li. Il sovrintendente ha spiegato che la direzione dell'università aveva chiamato la polizia e che le forze dell'ordine avevano ricevuto segnalazioni di "alcuni gravi crimini" in corso. Li ha spiegato che sono state effettuate perquisizioni e che erano state trovate armi in una delle case dei sospettati, senza fare riferimento a chi fosse o quali fossero gli oggetti. (segue) (Res)