- Usa-Cina: Washington prepara nuove sanzioni in risposta a stretta autoritaria Hong Kong - Il governo degli Stati Uniti si prepara a imporre sanzioni ad almeno una dozzina di funzionari di Pechino e Hong Kong per il loro presunto ruolo nell'espulsione e interdizione dai pubblici uffici dei deputati pro-democrazia eletti nella ex colonia britannica. Lo rende noto "Rthk" che cita fonti a conoscenza della questione, incluso un funzionario statunitense anonimo. La decisione potrebbe essere formalizzata già oggi, 7 dicembre, e interesserà funzionari del Partito comunista cinese. Fino a 14 persone, compresi funzionari del Congresso nazionale del popolo e del governo di Hong Kong, potrebbero essere oggetto di misure come il congelamento dei beni e altre sanzioni finanziarie, hanno riferito le fonti. Le fonti non hanno fornito nomi o posizioni di coloro che sono stati oggetto di sanzioni. Due fonti hanno avvertito che l'annuncio potrebbe ancora essere ritardato fino alla fine della settimana. (segue) (Res)