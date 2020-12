Sanità: al policlinico Gemelli al via proiezioni cinematografiche in streaming per i pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medicinema riporta il cinema negli ospedali in sicurezza nei mesi di dicembre e gennaio. Ogni giovedì a partire dal 10 dicembre alle 16 verranno proposte storie divertenti, a lieto fine, che possano tenere compagnia ai pazienti in attesa del natale. “E’ importante che questo progetto di terapia con il cinema prosegua anche durante l’emergenza Covid-19 che purtroppo non ci ha permesso di conservare uno spazio di socializzazione, quale è la sala Medicinema all’ottavo piano del Gemelli - afferma in una nota Marco Elefanti, direttore generale del policlinico universitario A. Gemelli Irccs - grazie alla collaborazione di Infinity, che ringraziamo, riusciamo ugualmente a offrire ai pazienti occasioni di svago, portando il cinema al letto di degenza durante la permanenza in ospedale. È anche questo un modo di prenderci cura dei malati nella loro integralità, dando concretezza all’obiettivo di umanizzare la vita ospedaliera”. (segue) (Com)