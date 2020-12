Sanità: al policlinico Gemelli al via proiezioni cinematografiche in streaming per i pazienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di Medicinema si svolge grazie alla partnership con Infinity, il servizio di video streaming on demand del gruppo Mediaset, e grazie alla disponibilità tecnologica della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. Fulvia Salvi, presidente Medicinema Italia onlus, spiega: “Siamo felici di essere riusciti a portare in ospedale un momento di grande sollievo a tanti pazienti, Il cinema è per Medicinema Italia uno strumento di grande valore e di cura. Stiamo lavorando intensamente nella ricerca clinica con l’obiettivo di dimostrare che il cinema può diventare strumento di riabilitazione e per il mantenimento e miglioramento della qualità della vita. Ringrazio Infinity a nome di Medicinema per averci aiutato a declinare la nostra proposta in streaming, dando a chi in questo momento si trova in una condizione di fragilità, la possibilità di distrarsi". Pablo Falanga, direttore commerciale di Infinity, ricorda che la società "si è sempre impegnata per rendere il cinema disponibile e accessibile a tutti, ed è anche per questo che siamo davvero felici di collaborare con Medicinema per portare il cinema ai pazienti in cura presso il policlinico Gemelli. Ci auguriamo che Infinity possa contribuire a tenere compagnia ai pazienti durante il periodo delle feste, offrendo loro un momento di svago e leggerezza”. (Com)