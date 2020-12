Milano: Unione artigiani, 150 imprese aderenti a "Happy Natale Happy Panettone" per valorizzazione dolce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle festività natalizie, la Camera di commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza sostiene, tramite patrocinio, l’iniziativa di valorizzazione del panettone milanese, "Happy Natale Happy Panettone" prevista il 12 e 13 dicembre in streaming da Palazzo Bovara. “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” è il logo che vede insieme Camera di commercio, Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza ed altre associazioni di categoria per valorizzare il dolce, simbolo di Milano in Italia e nel mondo. Dal 2003, il marchio è registrato presso Uibm – Ufficio italiano brevetti e marchi. Sono circa 150 - fa sapere l'Unione Artigiani - le imprese fra Milano Monza Brianza Lodi che aderiscono all’iniziativa e distribuiscono il prodotto tipico della tradizione meneghina seguendo l’apposito disciplinare, raccolti in un elenco e in una mappa per la localizzazione. Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato – seguendo il disciplinare approvato – senza conservanti, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale. Non può essere venduto oltre trenta giorni dalla data di produzione, intesa come data al termine della fase di raffreddamento e l’etichetta esterna deve riportare la data di produzione e la data di consumo consigliato. (com)