© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodomani mercoledì 9 dicembre, la commissione Ambiente della Camera svolge, in videoconferenza, le audizioni dei seguenti rappresentanti sulle iniziative per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso: ore 15.30, Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; ore 16, Osservatorio indipendente del Gran Sasso. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)