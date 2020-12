Infrastrutture: Bulgaria, aperta gara per costruzione autostrada Ruse-Veliko Tarnovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per le infrastrutture della Bulgaria ha aperto una gara pubblica per la costruzione della prima sezione dell'autostrada Ruse-Veliko Tarnovo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Bulgaria", l'appalto riguarda sia la progettazione che la realizzazione si un tratto lungo 75 chilometri. Il valore complessivo dell'operazione è di circa 500 milioni di euro, secondo quanto riporta l'emittente. L'intero percorso della futura autostrada è lungo oltre 130 chilometri ed è diviso in tre sezioni: Ruse-Byala, la tangenziale attorno alla città di Byala e Byala-Veliko Tarnovo. L'autostrada inizierà 3 chilometri a est del ponte sul Danubio vicino a Ruse e raggiungerà la città di Debelets, dove il traffico si dividerà in due direzioni, verso il Passo della Repubblica e il Passo di Shipka. (Beb)