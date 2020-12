Energia: Snam e Linde, memorandum d'intesa per sviluppare progetti congiunti nell'idrogeno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linde è una delle principali aziende nella produzione, lavorazione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno e possiede il più grande sistema di stoccaggio e distribuzione di idrogeno liquido al mondo. Snam è attiva nella promozione dell'idrogeno ed è stata una delle prime aziende al mondo a sperimentarne l'introduzione, in percentuali fino al 10 per cento, in una rete di trasporto gas. Circa il 50 per cento degli investimenti previsti nel piano 2020-2024 di Snam è dedicato a rendere la propria infrastruttura "hydrogen-ready". La società ha inoltre dato il via a numerose partnership, sia in Italia sia a livello internazionale, per contribuire allo sviluppo della filiera dell'idrogeno, anche favorendone l'utilizzo nel settore industriale e nei trasporti. Sia Snam che Linde sono azionisti di Itm Power, società britannica attiva nell'ecosistema dell'idrogeno verde. La realizzazione dei progetti sarà disciplinata in separati accordi negoziati tra le parti nel rispetto del quadro normativo. (Com)