Camera: domani audizione sindacati su pensionamento lavoratori edili

- Dopodomani mercoledì 9 dicembre, alle ore 15.30, presso la nuova aula dei gruppi parlamentari, la commissione Lavoro della Camera svolge l'audizione di rappresentanti di Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil e Ugl Costruzioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)