Recovery: Gelmini (FI), non sono soldi del governo, no task force

- Il Recovery fund è una grandissima opportunità: sono risorse che non devono essere disperse in mille rivoli, la strada non può essere quella di togliere dai cassetti polverosi progetti antichi. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad “Omnibus” su La7. "Si tratta di individuare le priorità, e queste priorità devono vedere il coinvolgimento non delle task force ma delle Camere, perché non sono soldi che appartengono al governo Conte: sono soldi degli italiani e come tali devono vedere una verifica e anche un coinvolgimento in termini di proposte da parte di tutto il Parlamento, non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione", ha detto. (Rin)