Nigeria: attese nuove proteste EndSars, rafforzati blocchi di polizia nello Stato di Lagos

- È attesa per oggi una nuova protesta del movimento EndSars nello Stato nigeriano di Lagos, nonostante la polizia locale abbia sconsigliato ieri nuove manifestazioni. Lo riferisce la stampa nigeriana, precisando che gli agenti sono stati dispiegati in diverse località dello Stato per contenere una possibile protesta, che gli attivisti hanno deciso di mantenere nonostante le indicazioni delle autorità. "Alcuni individui e gruppi non patriottici stanno progettando di intraprendere una replica della recente protesta violenta EndSars che ha provocato danni allo Stato (di Lagos)", ha detto il portavoce di polizia Olumuyiwa Adejobi in una dichiarazione. La polizia ha caldamente invitato i cittadini a non aderire alla protesta, definendola "non adatta" al momento. La manifestazione è l'ennesima programmata nel quadro della denuncia di abusi da parte delle forze di polizia, protesta che prosegue dal mese di ottobre e si è acuita in particolare dopo l'episodio del casello autostradale di Lekki: in quella circostanza, risalente al 20 ottobre, l'esercito è stato accusato di aver sparato non a salve su manifestanti pacifici. Amnesty International e testimoni oculari affermano che più di 10 persone sono state uccise sul posto, un'accusa che è stata smentita dalle autorità nigeriane. (Res)