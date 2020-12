Roma: manifesti in segno di protesta alla stazione Termini da dipendenti Chef Express

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono apparsi dei manifesti alla stazione Termini a Roma in segno di protesta da parte dei dipendenti di Chef Express per i lavori di restyling deciso da Grandi Stazioni - azienda controllata dal 2016 al 100 per cento dalla cordata italo-francese Antin-Borletti-Icamap - che porterà a degli esuberi. I lavori porteranno, all'interno della galleria centrale, a una serie di interventi di modifica degli spazi. "Chef Express ha confermato l'assoluta incertezza occupazionale per circa 100 lavoratori", è quanto dichiarano i sindacati in una nota pochi giorni fa. "Procederemo insieme alla Regione con una serie di tavoli istituzionali e contestualmente continueremo il percorso sindacale col fine di trovare le migliori soluzioni che possano dare tutele lavorative a tutti i dipendenti coinvolti nella vertenza. Le Istituzioni, Campidoglio incluso, devono fare tutto il possibile affinché una serie di decisioni miopi non vengano pagate a caro prezzo dalle lavoratrici e dai lavoratori, che vivono un fortissimo e immeritato momento di instabilità occupazionale e salariale".(Rer)