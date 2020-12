Lavoro: Usb, scioperi e picchetti negli stabilimenti Sda del Lazio, protesta va avanti fino a natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli stabilimenti di Sda (azienda di corrieri espressi) del Lazio, dove già la settimana scorsa si erano svolte assemblee che hanno sancito l'adesione dei lavoratori all'Unione sindacale di base (Usb), oggi si sono tenuti scioperi e picchetti. In una nota l'Usb spiega che particolarmente partecipata è stata l'iniziativa di fronte ai cancelli dello stabilimento Roma 1 di Corcolle, dove molti lavoratori hanno rilanciato la mobilitazione permanente durante tutto il periodo delle festività, al grido di "scioperiamo fino a natale". Scioperi e manifestazioni proseguiranno perché "l'azienda non ha convocato un tavolo per discutere delle rivendicazioni contenute nella piattaforma di Usb logistica - si legge nella nota -. I lavoratori, drivers e facchini, che sono scesi in strada scioperando di fronte ai cancelli chiedono la fine della discriminazione salariale tra i vari stabilimenti della regione, il blocco degli allungamenti dell'orario lavorativo e lo stop al lavoro nei giorni festivi. Sda - conclude la nota - deve quindi convocare un tavolo per discutere queste proposte e confrontarsi con i lavoratori, che oggi sono scesi in strada per i propri diritti e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni". (Com)