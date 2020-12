Napoli: Preziosi (Iv), situazione famiglie campo Rom agghiacciante, richieste di aiuto inascoltate da Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli ha abbandonato i bambini e gli abitanti del campo Rom di Scampia. Una situazione che nel silenzio di Palazzo San Giacomo continua a protrarsi da anni, ma che ora è addirittura divenuta drammatica per via del contagio da Covid". A denunciare le gravissime condizioni di abbandono nelle quali versa il Campo Rom di Scampia, divenuto zona rossa a causa dell'alto numero di contagi, è la coordinatrice provinciale di Italia Viva Barbara Preziosi: "È assurdo che Palazzo San Giacomo non dia risposte e non garantisca nessun intervento, scaricandosi di ogni responsabilità". Il dramma che si sta vivendo nel Campo rom mette in luce le gravissime carenze della Città Metropolitana di Napoli: "Nella fascia oraria dell'ambulatorio medico, sia per adulti che pediatrico - denuncia Preziosi - servirebbe la presenza di operatori per la rilevazione e il soddisfacimento di bisogni primari degli abitanti del campo Rom. Occorrerebbe la presenza di un assistente sociale per la ridefinizione delle situazioni familiari e dei loro bisogni". Barbara Preziosi evidenzia che restano del tutto inascoltate le richieste di pulizia, rimozione e sostituzione dei cassonetti dei rifiuti, più volte avanzate anche per voce del presidente della Municipalità Apostolos Paipais: "Ad oggi da questi cassonetti e da quella immondizia fuoriesce costantemente percolato che attrae i ratti e mette a rischio la salute di quanti abitano il campo Rom". Del tutto ignorati dal Comune di Napoli anche i minimi strumenti di igiene e i beni di prima necessità "Nonostante le richieste - dice Preziosi - mancano candeggina e detersivi igienizzanti per la casa, pannolini, latte per bambini, uova, patate. Ci sono addirittura famiglie che non hanno una bombola del gas anche solo per cucinare. Non possiamo accettare - conclude - che questa situazione si protragga ancora. Bisogna intervenire subito". (Ren)