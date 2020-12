Camera: domani audizioni su inquinamento e Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopodomani mercoledì 9 dicembre, alle ore 16.30, la commissione Ambiente della Camera, riguardo il progetto di ricerca congiunto denominato Pulvirus, sul legame fra inquinamento e Covid-19, svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)