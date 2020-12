Nagorno-Karabakh: Lavrov, grazie a missione di pace Russia favorirà scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia contribuirà allo scambio di prigionieri tra Armenia e Azerbaigian attraverso la sua missione di mantenimento della pace in Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il ministro degli Esteri, SergejLavrov, durante l’incontro a Mosca con l’omologo armeno, Ara Ayvazyan. "Lo scambio di prigionieri è una questione molto importante. Faremo tutto il possibile per promuovere il suo rapido completamento attraverso le nostre forze di pace", ha detto Lavrov. "La dichiarazione congiunta, firmata il 9 novembre dal primo ministro dell'Armenia e dai presidenti dell'Azerbaigian e della Federazione Russa, che ha fermato la guerra e ha garantito accordi che consentono ai rifugiati e agli sfollati interni di tornare alle loro case, ha favorito anche il ripristino dell'economia e di risolvere problemi umanitari", ha detto Lavrov. "Abbiamo deciso di sbloccare tutte le comunicazioni, sia economiche che di trasporto. Così, possiamo davvero creare le condizioni per la trasformazione del Caucaso meridionale da una regione di contraddizioni in una regione di stabilità e prosperità nell'interesse di tutti i popoli che ci vivono. Faremo del nostro meglio per promuovere il progresso in questa direzione", ha detto il ministro russo. (Rum)