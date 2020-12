Grecia: ministro Esteri Dendias domani ad Amman per riunione con omologhi di Giordania e Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias si reca domani in visita ad Amman per partecipare alla riunione nel formato trilaterale dei ministri degli Esteri di Grecia, Cipro e Giordania. Secondo quanto riferito dalla diplomazia di Atene, al centro dell'incontro saranno la cooperazione trilaterale a livello politico ed economico, gli sviluppi regionali nel Mediterraneo orientale, in Libia e in Siria. La riunione era inizialmente previsto per oggi pomeriggio. (Gra)