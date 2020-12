© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "209 miliardi non sono un fatto privato. Ho ricevuto alle 2 di stanotte un testo, senza avere il tempo di un approfondimento puntuale". Lo afferma la ministra per l'Agricoltura e capodelegazione di Italia viva, Teresa Bellanova. "Una pratica inaccettabile e discutibilissima, soprattutto se è in gioco il futuro del Paese - osserva -. Equivale a chiedere di votare al buio. Italia Viva non lo ritiene possibile". (Rin)