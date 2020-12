Ucraina: sindaco di Kiev Klitschko, stiamo predisponendo base logistica per vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha iniziato a predisporre una base logistica per ricevere il vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, durante un briefing con la stampa. "Oggi tutti i Paesi stanno lottando con la rapida diffusione del virus. In particolare, alcuni Paesi inizieranno presto a vaccinare i cittadini per prevenire la malattia. Per quanto ne sappiamo, il governo dell'Ucraina ha ordinato un vaccino contro il coronavirus e ci stiamo preparando", ha detto Klitschko. Secondo il sindaco, nella capitale ucraina esiste una società di servizi specializzata in grado di fornire logistica per il trasporto e lo stoccaggio del vaccino. Klitschko ha sottolineato che, se necessario, Kiev è pronta ad acquistare attrezzature aggiuntive e condurre corsi di formazione per gli operatori sanitari sulla vaccinazione contro il coronavirus. In questo modo, ha detto il primo cittadino di Kiev, quando il vaccino arriverà in Ucraina, la capitale sarà pronta a iniziare immediatamente la vaccinazione di massa. (Rum)