Milano: nuove tensioni in Cpr via Corelli, migranti danno fuoco a materassi

- Nuovo episodio di tensioni e disordini nella tarda serata di domenica al Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano. A far partire il tutto, intorno alle 22.15, sarebbe stato il tentativo di suicidio di un ospite della struttura che è stato soccorso dal personale in servizio e dai lettighieri del 118. Durante la fase dei soccorsi all’uomo, trasportato poi in codice giallo al Niguarda, in due settori i migranti in attesa di essere espulsi dal territorio italiano hanno dato fuoco ad alcuni materassi e suppellettili. Oltre alle fiamme si è generato un denso fumo nero che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco scortati dai reparti mobili della Questura e della Cio dei Carabinieri. I principi di incendio sono stati domati e la situazione è stata riportata alla calma. Solo un 22enne è rimasto lievemente intossicato ed è stato accompagnato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. (Rem)