Spagna: ministro Abalos su regolarizzazione fiscale Juan Carlos, la legge è uguale per tutti

- La legge spagnola è uguale per tutti e deve essere rispettata allo stesso modo sia in positivo che in negativo. Lo ha affermato in un'intervista a "Rtve" il ministro dei Trasporti, Jose Luis Abalos, in riferimento alla richiesta presentata dal re emerito Juan Carlos di regolarizzazione la sua posizione fiscale. Secondo Abalos, pur trattandosi di una istituzione della "massima importanza" per lo Stato, "le conseguenze di qualsiasi colpa ci riguardano tutti e il principio di uguaglianza deve essere stabilito, indipendentemente dalle affinità politiche. A tal proposito il ministro ha evidenziato che sarà il Fisco a stabilire le procedure di indagine e fare le scelte che riterrà opportune. "Ma l'importante è che non ci sia alcuna differenza, se si tratta della persona interessata", ha aggiunto. In merito alla lettera inviata a Felipe VI da alcuni ex militari in pensione contro il governo del primo ministro, Pedro Sanchez, definito "social-comunista" ed un pericolo per la coesione nazionale, Abalos ha affermato che il re "saprà quello che deve fare". Per il ministro spagnolo queste lettere sono "un sintomo del risultato che certi discorsi politici possono avere laddove non si stabilisce un limite e dove si paga la frenesia e il pregiudizio che determina l'odio". (segue) (Spm)