Spagna: ministro Abalos su regolarizzazione fiscale Juan Carlos, la legge è uguale per tutti (2)

- Ieri il quotidiano "El Mundo" ha rivelato che il re emerito, da oltre quattro mesi in esilio volontario ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, ha presentato all'Agenzia delle Entrate attraverso il suo legale Javier Sánchez-Junco una richiesta per regolarizzare la sua posizione fiscale che, tuttavia, non sarebbe legata ai suoi possibili beni all'estero, ma all'uso di carte bancarie di cui non era titolare da parte con "fondi opachi" dell'imprenditore messicano Allen Sanginés-Krause su cui sta indagando la Corte suprema. Le carte sono state utilizzate tra il 2016 e il 2018, quando il re emerito aveva già abdicato e perso la sua inviolabilità. L'importo delle transazioni supererebbe i 120 mila euro, limite oltre il quale è considerato un reato fiscale, punibile fino a cinque anni di carcere. Il Dipartimento del Tesoro sta ancora analizzando il dossier presentato dal legale e nei prossimi giorni deciderà se accogliere o meno la richiesta. La dichiarazione sui fondi delle carte opache lascia in sospeso la regolarizzazione dei possibili beni che Juan Carlos possiede all'estero, oltre ai 65 milioni trasferiti a Corinna Larsen. Secondo quanto spiegato da "El Pais", il prezzo della regolarizzazione non sarebbe a buon mercato, poiché il tasso da pagare si aggirerebbe intorno al 50 per cento del loro valore, a cui va aggiunta una maggiorazione del 20 per cento per la dichiarazione tardiva e gli interessi di mora. (Spm)