Regno Unito: vaccino anti-Covid consegnato agli ospedali, vaccinazioni inizieranno domani

- Le prime dosi di vaccino anti-Covid Pfizer/BioNTech sono state consegnate agli ospedali britannici, e inizieranno nella giornata di domani le prime sessioni di vaccinazione nel Paese. Il direttore di Nhs England (il sistema sanitario della nazione inglese), Stephen Powis, ha fatto presente che questa sarà la "più grande e più complessa campagna di vaccinazione nella storia del Paese", e che l'inizio delle vaccinazioni non significherà in alcun modo che "la fine della pandemia sarà in vista", aggiungendo che sarà "una maratona, più che uno sprint", dato che serviranno "molti mesi" per vaccinare tutti coloro che ne avranno bisogno. Le difficoltà logistiche, scrive "The Guardian" sono particolarmente grandi con questo particolare tipo di vaccino, dato che il Pfizer/BioNTech è composto da pacchi da 975 dosi congelati a temperature di -70 gradi, i quali non possono essere divisi in pacchi più piccoli per essere distribuiti ad esempio alle case di riposo, le quali sono state designate come destinatarie prioritarie delle prime dosi. Il preparato può essere spostato solamente quattro volte, e resiste solo cinque giorni a temperature da normale frigorifero. (Rel)