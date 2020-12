Roma: Pacetti (M5s), chiusa e bonificata area a Tor Bella Monaca, era ritrovo di tossicodipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato alle sette del mattino, siamo venuti a chiudere la ‘Grotta del buco’ a Tor Bella Monaca in un parco nei pressi di via dell’Archeologia. Una grotta famosa a Roma ma non per i motivi giusti. Era il luogo prediletto di molti tossicodipendenti". Lo scrive in un post su Facebook il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti. "No, non abbiamo risolto il problema della droga, abbiamo bonificato l’area e chiuso il buco - aggiunge -. Abbiamo dato un segnale. Non è stato il primo, non sarà l’ultimo. Le istituzioni ci sono e lavorano ogni giorno per ripristinare la legalità e restituire decoro a chi si è abituato al degrado. Soprattutto a chi quel degrado se lo porta dentro e non sa che è possibile cambiare - conclude - perché non ha mai visto nulla cambiare, fino ad ora. (Rer)