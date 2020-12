Viabilità: assessora Lavori pubblici Roma, avanti con "Strade nuove", riqualificato viale Barendson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro capitolo di Strade nuove, in zona Roma nord, in viale Maurizio Barendson, nel quartiere Grottarossa". Lo scrive in un post su Facebook l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Linda Meleo. "Questa è una strada di collegamento che permette di arrivare alla stazione di Saxa Rubra, snodo importante della zona - aggiunge -.È stato eliminato il vecchio manto, steso il nuovo, rifatta la segnaletica orizzontale e verticale e sostituite le barriere di sicurezza danneggiate. Nella parte dell’infrastruttura sopra via Flaminia e via Carlo Emery siamo anche intervenuti sui giunti di dilatazione e riparando il calcestruzzo ammalorato, applicando una verniciatura protettiva. Strade nuove continua".(Rer)