Sanità: flashmob di protesta di specializzandi e medici Omceo all'Arco della Pace di Milano

- Alcuni rappresentanti dell'ordine dei medici di Milano hanno partecipato questa mattina al flash mob organizzato dagli specializzandi in medicina all’Arco della Pace per accendere i riflettori sul problema dello stallo delle scuole di specializzazione, soprattutto nel difficile periodo pandemico. “Questi medici, di cui, nell’attuale battaglia contro il Covid-19, si avrebbe un gran bisogno, vivono invece in un limbo senza tempo e senza spazio e per loro si può senz’altro parlare di 'vite professionali sospese' poiché essi non possono iniziare il loro percorso di specialisti e non sanno in che sede saranno destinati, con gravi nocumenti di carattere economico, familiare e personale”, commenta Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Omceo meneghino. (com)