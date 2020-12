Lavoro: sindacati funzione pubblica Lombardia, con sciopero nazionale 9/12 chiediamo a governo cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero nazionale dei servizi pubblici, indetto dalle categorie di Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica per mercoledì prossimo, 9 dicembre, non ha l'obiettivo di bloccare i servizi – quelli essenziali saranno tutti garantiti, a partire dalla sanità – ma ha l'obiettivo di ottenere un cambio di passo del governo sul lavoro pubblico. Lo comunicano una nota i sindacati della Lombardia che rivendicano: un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la stabilizzazione delle lavoratrici e lavoratori precari, più sicurezza, sia rispetto al Covid-19 (dispositivi di protezione individuale adeguati, sanificazione degli ambienti di lavoro) sia rispetto alle continue aggressioni che subiscono sui luoghi di lavoro, visto che per le carenze di sistema e i rinnovi contrattuali dal momento che quelli del settore sanità, enti locali e amministrazioni centrali sono scaduti da due anni. (com)