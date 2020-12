India: Jammu e Kashmir, in corso quarta fase elezioni Consigli di sviluppo distrettuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc) e il Partito democratico popolare (Pdp) hanno accolto la novità come un tentativo di sostituire e depotenziare la politica locale; anche altri partiti, pur non essendo contrari a un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti locali, hanno messo in dubbio la necessità di istituire una tale struttura in assenza di rappresentanti all’assemblea legislativa. Il Jammu e Kashmir, infatti, si trova sotto una sorta di amministrazione straordinaria già da prima degli sviluppi dell’anno scorso, ovvero dalla perdita dell’autonomia e dell’entità statuale. Nel giugno del 2018, in seguito alla caduta del governo di coalizione tra il Pdp e il Partito del popolo indiano (Bjp), il potere è passato al governatore e nel novembre dello stesso anno l’assemblea legislativa è stata sciolta, senza che fossero indette elezioni per il suo rinnovo, per motivi di sicurezza. Inoltre, la Conferenza nazionale e il Partito democratico popolare sostengono che a candidati ai Consigli di sviluppo distrettuali appartenenti a partiti diversi dal Bjp è stato di fatto impedito di svolgere la campagna elettorale per motivi di sicurezza. (segue) (Inn)