Brexit: ingorghi nei porti merci britannici, scarseggiano materiali e beni di prima necessità

- Il settore delle costruzioni britannico starebbe entrando in crisi di fornitura di materiali ancor prima della fine del periodo di transizione della Brexit, prevista per la fine di quest'anno. E' quanto riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". La causa sarebbero gli ingorghi che si starebbero creando nei principali porti merci britannici, generati dagli ingenti acquisti effettuati sin da novembre in vista della fine del periodo di transizione stesso. Molte aziende infatti hanno iniziato da settembre a fare scorte di materiali importati dall'estero, in vista di cambiamenti e rallentamenti (ma anche potenziali dazi) che prevedibilmente si avranno alle frontiere a partire dal 1 gennaio. Il principale porto per container del Paese, Felixstowe, ha registrato un aumento del flusso di merci del 30 per cento da settembre, mentre diverse aziende iniziano a riportare carenze di beni considerati essenziali quali lavatrici e frigoriferi, ma anche giocattoli in vista delle festività natalizie. (segue) (Rel)