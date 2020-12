Brexit: ingorghi nei porti merci britannici, scarseggiano materiali e beni di prima necessità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto sarebbe bloccato nel porto del Suffolk, per difficoltà logistiche che, scrive "The Guardian", non faranno altro che aumentare alla data del 1 gennaio. Il rischio di rallentamenti nello scarico delle merci sarebbe sentito anche dagli armatori delle navi da carico, e alcuni di essi starebbero incoraggiando i propri equipaggi a scaricare solo parzialmente o saltare del tutto le tappe nei porti britannici, scaricando invece nei porti olandesi di Anversa, Zeebrugge e Rotterdam, mentre ci sarebbero voci che di alcuni importanti armatori che starebbero considerando di cancellare del tutto le proprie fermate nei porti britannici fino a febbraio 2021, per non rallentare le proprie tabelle di consegna e non rimanere "impigliate" nei ritardi generati dagli ingorghi. (Rel)