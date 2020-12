Menapace: De Petris (Leu), non la dimenticheremo mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e di tutto il gruppo Misto del Senato esprimo immenso cordoglio per la scomparsa di Lidia Menapace, uccisa dopo una strenua lotta dal Covid". Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Partigiana, pacifista, femminista, ex senatrice, Lidia è stata una militante instancabile sempre in campo, sino agli ultimi giorni, per difendere la democrazia, i diritti dei più deboli, l'antimilitarismo - sottolinea -. Ma era anche una donna ironica e arguta, di estrema e raffinata intelligenza. Incarna il meglio della storia repubblicana. Non la dimenticheremo mai". (com)