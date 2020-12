Santià: pediatri Lazio, caos su vaccini antinfluenzali, impossibile somministrazione a bimbi sotto i due anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in una situazione di stallo e di grande preoccupazione - aggiungono i pediatri del Lazio - con la pandemia dovuta al Covid-19 in corso, la vaccinazione antinfluenzale, fortemente sostenuta a livello regionale, rappresentava una campagna strategica e preziosa per selezionare e fronteggiare tempestivamente i casi di coronavirus, che sappiamo manifestarsi con gli stessi sintomi dell'influenza. Oggi ci troviamo con bambini vaccinati a metà, grandi fasce di pazienti fragili più non vaccinabili, criticità per chi ha già le difese immunitarie basse. Una situazione pericolosa, imbarazzante e paradossale - concludono -, a grave svantaggio dei bambini, delle famiglie e della salute pubblica tutta". (Com)