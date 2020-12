Paesi Bassi-Italia: Giorgio Novello è il nuovo ambasciatore a L'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Novello, a seguito del gradimento del governo interessato, è il nuovo ambasciatore d’Italia a L’Aia. Giorgio Novello è nato a Dolo, città metropolitana di Venezia, il 24 giugno 1960, come riferisce una nota della Farnesina. Dopo il liceo classico, si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova nel 1984 e proseguirà successivamente ulteriori studi in scienze dell’amministrazione (Élève étranger de l’École Nationale d’Administration - Ena a Parigi, 1987-1988) e in economia a Londra (B.Sc. nel 1992, M.Phil. in storia economica alla London School of Economics nel 2006). Entra alla Farnesina nel 1986. I suoi incarichi all’estero includono la Nigeria (vice capo missione all’ambasciata d’Italia a Lagos tra il 1989 e il 1991), la Gran Bretagna (funzionario nel settore politico dell’ambasciata italiana a Londra, nonché membro della delegazione italiana presso l’Unione dell’Europa Occidentale, tra il 1991 e il 1995), la Germania (Ambasciata d’Italia a Berlino, incaricato dei settori stampa e cultura), Austria (rappresentanza permanente d’Italia presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa - Osce a Vienna dal 2002, tra 2004 e 2006 come vice capo missione). Tra il 1999 e il 2000 presta servizio presso il ministero degli Esteri tedesco - Auswartiges Amt come funzionario di scambio (“funzionario tedesco con passaporto italiano”) vivendo quindi “dall’interno” il trasferimento della capitale da Bonn a Berlino. I suoi incarichi al ministero degli Esteri includono la dimensione politica dell’Unione europea come vice corrispondente europeo tra 1995 e 1998 e la cooperazione finanziaria multilaterale come capo del relativo ufficio tra 2006 e 2008. (segue) (Com)