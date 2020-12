Paesi Bassi-Italia: Giorgio Novello è il nuovo ambasciatore a L'Aia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È nominato ministro plenipotenziario dal Consiglio dei ministri nel 2009. Nel 2008 assume l’incarico di Consigliere diplomatico aggiunto del ministro dello Sviluppo economico ed assiste direttamente il membro di governo incaricato del commercio estero. Nel 2013 è nominato ambasciatore d’Italia presso il Regno di Norvegia ed è altresì accreditato presso la Repubblica d’Islanda. Nel 2017 il Consiglio dei Ministri, in coordinamento con la società interessata, lo nomina Vice presidente senior di Avio S.p.A., società italiana leader a livello mondiale nel settore dei lanciatori (razzi) per il collocamento in orbita di satelliti artificiali, dove svolge la funzione di direttore per le relazioni istituzionali. In seguito a designazione del consiglio dei ministri e al gradimento del governo interessato, il 7 dicembre assume l’incarico di ambasciatore d’Italia presso il Regno dei Paesi Bassi e contestualmente quello di Rappresentante permanente d’Italia presso l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche - Opac con titolo e rango di ambasciatore, nonché altri incarichi presso i rispettivi consigli e comitati delle corti e tribunali internazionali avente sede nei Paesi Bassi. (segue) (Com)