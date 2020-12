Italia-Usa: il 21 dicembre webinar per le imprese italiane nel settore agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio ItaloAmericana di Chicago, in collaborazione con lo studio legale Bryan Cave Leighton Paisner e Promosienarezzo, presenteranno il prossimo 21 dicembre il webinar “Crescita & Sviluppo negli Usa”, dedicato alle imprese italiane determinate a crescere ed internazionalizzarsi nel settore agroalimentare degli Stati Uniti. I professionisti della Camera di commercio, si legge in una nota, analizzeranno l'attuale mercato statunitense e le opportunità offerte al fine di fornire delle soluzioni efficaci, anche tramite una nuova piattaforma di logistica integrata, compresa di uno spazio di stoccaggio di oltre 20 mila piedi quadrati, che permetterà alle aziende italiane di usufruire di tutti gli strumenti necessari per esportare con successo nel mercato americano, con investimenti ragionevoli. (Res)