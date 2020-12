Polonia: ex premier Tusk, non voglio che Kaczynski porti il Paese fuori dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia si trova in un momento drammaticamente pericoloso. Lo ha detto l'ex premier polacco e attuale presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Donald Tusk, intervistato dal settimanale "Newsweek Polska". A Tusk è stato chiesto se ritenga la fuoriuscita della Polonia dall'Unione europea plausibile alla luce dell'atteggiamento del governo nei negoziati sul bilancio Ue. "Sì, se consentiamo" alla Destra Unita "di governare ancora a lungo", è stata la sua replica. A suo parere il leader di Diritto e giustizia, Jaroslaw Kaczynski, è "culturalmente antieuropeo fino al midollo". L'esecutivo di Varsavia non attaccherà l'Ue frontalmente finché i sondaggi dimostreranno che i polacchi vogliono restare nell'Unione. Continuerà a ripetere "Sì all'Ue, ma un'altra Ue", ma clandestinamente "lavoreranno duro per cambiare l'umore della nazione". "Bisogna ricordare che nel Regno Unito i sostenitori della Brexit non hanno messo in discussione i valori occidentali come lo stato di diritto o i diritti delle minoranze", ha messo in guardia Tusk. Il presidente del Ppe ha affermato comunque di non essere a favore di "decisioni radicali dell'Ue nei confronti della Polonia", dalle quali diventi difficile fare un passo indietro. In molti aspetti l'attuale politica del PiS "riflette gli interessi della Russia". "In politica estera è antieuropea, ha sostenuto entusiasticamente Trump, il presidente più filorusso della storia Usa, ha manifestato una stupefacente passività di fronte agli eventi in Bielorussia e Ucraina e una docilità nelle relazioni con Mosca", ha proseguito Tusk. Per quanto riguarda la politica interna, i suoi punti salienti sono stati "la subordinazione della giustizia e dei media al partito unico, il tentativo caricaturale di costruire un culto dell'unità, l'attacco alle minoranze, l'indebolimento delle organizzazioni non governative e dei partiti di opposizione, la sollecitazione di emozioni nazionalistiche e del timore verso gli stranieri".(Vap)