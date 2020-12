Giornalisti: intesa tra Ordine Campania e Comune Napoli, strisce blu gratuite per tutto dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa tra l'Ordine dei giornalisti della Campania e il vice sindaco di Napoli Enrico Panini: strisce blu gratuite a Napoli per tutto il mese di dicembre. Per accedere alla sosta gratuita i i giornalisti iscritti all'Ordine della Campania devono inviare un'autocertificazione in cui scrivere il numero di targa del veicolo utilizzato, all'indirizzo mail di Anm SpA: infoautorizzazioni@anm.it - Esporre sul cruscotto della vettura il disco auto 2020 o 2021 rilasciato dall'Ordine dei Giornalisti della Campania.(Ren)