Romania: il partito di estrema destra Aur entra per la prima volta in parlamento

- L'Alleanza per l'Unione dei romeni (Aur) è il partito rivelazione delle elezioni parlamentari di ieri in Romania. Un partito fino a poco fa quasi sconosciuto nel panorama della politica romena, con un orientamento di estrema destra, ultranazionalista e antieuropeo, che ha superato l'8 per cento dei voti nelle elezioni di domenica 6 dicembre in Romania. Secondo quanto evidenzia l'agenzia di stampa "Digi 24", si può tracciare un parallelo tra quanto fatto da Aur nel 2020 e il risultato raggiunto nel 2000 dal Partito Romania Mare (Prm). Una vittoria tanto più sorprendente se confrontata con i risultati ottenuti da Aur alle elezioni amministrative tenutesi meno di 3 mesi fa: il 27 settembre, infatti, il partito di estrema destra oscillava tra il 13mo e il 16mo posto tra gli schieramenti politici dopo aver ottenuto lo 0,99 per cento dei i voti per l'elezione dei consigli regionali, lo 0,43 per cento dei voti per i consigli comunali e lo 0,29 per cento dei voti per l'elezione dei sindaci. (segue) (Rob)