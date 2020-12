Romania: il partito di estrema destra Aur entra per la prima volta in parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aur è un partito guidato dai co-presidenti George Simion (capo della lista al Senato) e Claudiu Taziu (capo della lista alla Camera dei deputati). Il partito è stato fondato il primo dicembre 2019 da Simion dopo che si era candidato, senza successo, come indipendente alle elezioni parlamentari europee dello stesso anno. I membri o sostenitori dell'Alleanza per l'Unione dei romeni si sono distinti, soprattutto nell'ultimo periodo, per una presenza estremamente accesa sui social media. Aur si identifica come un partito conservatore, con il programma politico che si basa su quattro pilastri: famiglia tradizionale, nazione, fede cristiana e libertà con limiti ben definiti. Come ogni partito che si proclama nazionalista, Aur si batte per una "Grande Romania in Europa". Il partito assume anche il progetto unionista - l'unione della Romania con la Moldova - "come progetto paese" e "priorità nella strategia nazionale", ma al di là di questa espressione non viene presentato un chiaro "progetto", con una tabella di marcia e direzioni strategiche. (segue) (Rob)