Romania: il partito di estrema destra Aur entra per la prima volta in parlamento (3)

- "La Grande Romania in Europa non significa solo riunificazione nazionale. Significa una partecipazione significativa nel plasmare il futuro del progetto europeo", si legge nel programma Aur. Il partito si dichiara per l'Europa, ma "un'Europa delle nazioni, non un superstato federale con una sola capitale, un solo governo e un solo parlamento". "Un impero socialista federale è un'utopia che la dottrina Aur non può condividere", sostengono i rappresentanti della formazione. "Non crediamo negli Stati Uniti d'Europa e ci opporremo programmaticamente a questa tendenza di egemonia dannosa. Siamo fermamente contrari alla colonizzazione dell'Europa con popolazioni straniere. Fede: solo quella cristiana. Ateismo: un vagare per arroganza", sostiene Aur. Uno dei pilastri del partito Aur è proprio la tradizione cristiana della Romania, mentre nel programma non troviamo nessun riferimento ad altre credenze religiose. Per quanto riguarda la "colonizzazione dell'Europa con popolazioni straniere", Aur richiama l'attenzione sull'articolo 3 della Costituzione che afferma che "le popolazioni straniere non possono essere spostate in massa sul territorio dello Stato romeno". (Rob)