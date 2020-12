Montenegro: avvenuto il passaggio di consegne fra l'ex premier Markovic e Krivokapic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli investimenti di capitale, Mladen Bojanic, è un esperto di economia mentre Jakov Milatovic, il nuovo ministro dello Sviluppo economico, ha lavorato come economista presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). La nuova ministra della Salute è la dottoressa Jelena Borovinic Bojovic, recentemente balzata agli onori delle cronache perché a capo del reparto ospedaliero in cui è stato curato il metropolita Amfilohije, poi deceduto per le conseguenze del Covid-19. Una donna è anche a capo del ministero della Pubblica Amministrazione, società digitale e media: Tamara Srzentic ha completato gli studi negli Stati Uniti e ha lavorato a lungo all'estero. Un'altra donna, la professoressa universitaria Vesna Bratic, è a capo del ministero dell'Istruzione, scienza, cultura e sport. Il ministero dell'Ambiente, pianificazione del territorio e urbanistica è guidato da Ratko Mitrovic, professore universitario di architettura mentre Aleksandar Stijovic, con una lunga esperienza presso l'Istituto di silvicoltura del Montenegro, è stato nominato ministro dell'Agricoltura, foreste e della gestione delle acque. Krivokapic è stato nominato primo ministro designato dal presidente montenegrino Milo Djukanovic l'8 ottobre, su richiesta delle tre coalizioni che si sono assicurate la maggioranza parlamentare dopo le elezioni del 30 agosto. (segue) (Seb)