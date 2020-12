Montenegro: avvenuto il passaggio di consegne fra l'ex premier Markovic e Krivokapic (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, ha infine detto Krivokapic, sosterrà una lotta incessante contro la corruzione e la criminalità. Il prossimo esecutivo sarà inoltre impegnato nel coltivare relazioni di buon vicinato con i Paesi circostanti. "Siamo riconosciuti come un'area a grave rischio per quanto concerne la criminalità transnazionale. Aumenteremo la sicurezza della nostra società arrestando i membri delle organizzazioni criminali, prevenendo i reati gravi e avviando indagini finanziarie sull'origine della proprietà in tutti i casi evidenti di guadagni sproporzionati", ha detto il premier. Krivokapic ha poi parlato esplicitamente della legge sulle libertà religiose approvata dal governo uscente e che ha provocato una situazione di conflitto con la Chiesa serba ortodossa. "Il (nuovo) governo darà una priorità speciale agli emendamenti alla legge sulla libertà di religione, al fine di correggere l'ingiustizia e il danno che la legge esistente arreca ai cittadini e alle comunità religiose", ha detto Krivokapic. Secondo il premier, il nuovo governo fonderà il proprio lavoro su 7 pilastri: l'economia verde, la trasformazione digitale, la cooperazione regionale, il rafforzamento della competitività, la tutela sociale, una società fatta di pari opportunità, ed infine il buon governo, ovvero una valutazione costante delle attività svolte dall'esecutivo. (Seb)