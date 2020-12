Repubblica Ceca: scuola, riprende la didattica mista negli istituti superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due mesi circa di lezioni a distanza, nelle scuole superiori della Repubblica Ceca riprende da oggi la didattica mista. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". La misura coinvolge anche conservatori e scuole professionali. Da oggi una metà degli studenti per ogni classe potrà rientrare in aula, mentre l'altra metà proseguirà le lezioni da remoto, avvicendandosi settimanalmente. Per quanto riguarda gli studenti universitari, il rientro è possibile a gruppi di 20 persone. Secondo quanto riportano le statistiche del ministero dell'Istruzione, la didattica ibrida dovrebbe coinvolgere circa 280 mila studenti delle scuole superiori. (Vap)